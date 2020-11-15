فادي المغربي وفرقة الخان في ضيافة «بشتاك»

يقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا لفرقة الخان، قيادة الفنان فادي المغربي، وذلك في السابعة مساء الجمعة المقبل.يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني المصرية والعربية لكبار الفنانين، منها: "عرباوي" لـ"محمد رشدي"، "رمش عينه" لـ"محرم فؤاد"، "أما براوة" لـ"نجاة الصغيرة"، "بتسأل ليه عليا" لـ"فايزة أحمد"، "مالي" لـ"وردة".يذكر أن "فرقة الخان" تأسست عام 2015م على يد الفنان فادي المغربي، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة من جميع الأعمار، لإحياء التراث الغنائي والموسيقي المصري والعربي، وأقامت عددا من الحفلات منذ تأسيسها في العديد من المراكز الثقافية، منها: معهد الموسيقى العربية، المراكز الثقافية التابعة لصندوق التنمية الثقافية وغيرها، وتتكون من 10 أعضاء (5 مطربين، و5 مطربات)، يعزفون على آلات موسيقية هي: القانون، والعود، والناي، والكمان، والرق، والطبلة، إلى جانب الآلات الحديثة المعاصرة مثل: البيز، والكيبورد، والدرامز.