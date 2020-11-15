ضبط شقيقين قتلا عمهما لخلافات على أرض زراعية في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على شاب قتل عمه بمساعدة شقيقه، بسبب خلاف على حد أرض زراعية، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى فاقوس المركزي، بوصول "عبد الرحمن ح ع" 63 سنة موظف بالمعاش مقيم قرية أكياد دائرة المركز، جثة هامدة، وتبين وقوع مشادة كلامية بين المجنى عليه، وبين كل من "هاني. م. ع" 30 سنة مراقب صحي وشقيقه "سلامة" بسبب خلاف على حد أرض، قام على إثرها "سلامة" بالتعدى بماسورة حديدية على المجني عليه فسقط قتيلا، وتم القبض على المتهمين.