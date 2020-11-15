الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 16

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، غدًا الاثنين، لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء.وتكون الرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية، والبحر الأحمر وخليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.وتشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 16الإسكندرية 23 18وادي النطرون 23 18طنطا 23 16شبين الكوم 23 17دمنهور 23 17بلطيم 23 18مطروح 21 18السلوم 20 15سيوة 22 13بورسعيد 23 18دمياط 23 18الزقازيق 23 16المنصورة 22 16الإسماعيلية 23 15السويس 23 16العريش 24 16رفح 23 15رأس سدر 23 18نخل 23 14نويبع 25 21طابا 24 20كاترين 18 10الطور 24 18شرم الشيخ 27 21الغردقة 26 20مرسى علم 26 19الفيوم 23 15بني سويف 23 15المنيا 24 15أسيوط 25 13سوهاج 25 15قنا 26 15الأقصر 26 16أسوان 27 16إدفو 27 15أبوسمبل 26 17الوادي الجديد 25 14شلاتين 28 21أبو رماد 28 22حلايب 27 24رأس حدربة 27 24