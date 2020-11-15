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مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 16

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:35 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، غدًا الاثنين، لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة على جنوب سيناء.

وتكون الرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على شمال وجنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية، والبحر الأحمر وخليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتشهد بعض مناطق الوجه البحري أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا، وأمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 16

الإسكندرية 23 18

وادي النطرون 23 18

طنطا 23 16

شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 17

بلطيم 23 18

مطروح 21 18

السلوم 20 15

سيوة 22 13

بورسعيد 23 18

دمياط 23 18

الزقازيق 23 16

المنصورة 22 16

الإسماعيلية 23 15

السويس 23 16

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 23 18

نخل 23 14

نويبع 25 21

طابا 24 20

كاترين 18 10

الطور 24 18

شرم الشيخ 27 21

الغردقة 26 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 23 15

بني سويف 23 15

المنيا 24 15

أسيوط 25 13

سوهاج 25 15

قنا 26 15

الأقصر 26 16

أسوان 27 16

إدفو 27 15

أبوسمبل 26 17

الوادي الجديد 25 14

شلاتين 28 21

أبو رماد 28 22

حلايب 27 24

رأس حدربة 27 24

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