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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بـ 98 مليونًا و800 ألف جنيه.. إنشاء وتطوير 5 مدارس في بلبيس

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:37 م
إنشاء وتطوير مدارس
إنشاء وتطوير مدارس
سارة الوردانى
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أعلن المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، أعمال إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية بلغت 98 مليونا و800 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 114 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 2049 فصلا جديدا، بتكلفة 987 مليونا و319 ألف جنيه بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، خاصة بقطاع التعليم، ‏وذلك من خلال إنشاء وإقامة مدارس جديدة وتطوير وتوسعة مدارس قائمة بالتنسيق مع ‏الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، مشددًا على إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال طبقًا للمواصفات المحددة مع مراعاة الجودة في العمل.

وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة مالية 98 مليونا و800 ألف جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء جديد لمدرسة سالم علام للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبتكلفة 6 ملايين و200 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة علي يوسف الثانوية لإضافة 12 فصلا، وبتكلفة 6 ملايين و300 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة الزوامل الثانوية لإضافة 18 فصلا، وبتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه وإحلال جزئي لمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية لتطوير 43 فصلا، وبتكلفة 10 ملايين جنيه، وأعمال توسعة 8 فصول بمدرسة غيثة الابتدائية بتكلفة 4 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك بهدف تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

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