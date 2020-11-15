كنيسة القديس ميناس في الاسماعيلية تحتفل بعيد شفيعها

احتفلت كنيسة القديس ميناس بالإسماعيلية، اليوم، بمناسبة عيد شفيعها، وذلك من خلال صلوات القداس، بحضور كل من البروتوسنجلوس الارشمندريت انطونيوس أميرهم، من بورسعيد، والمتقدم الأب ثيودورس بيوك، والمتقدم الأب يوسف دروس، والأب بافلوس نعيم.وشارك بالحضور المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والوكيل البطريركي بالقاهرة، وأقيمت خدمة الخمس خبزات، كما حضر ممثلون عن الكنائس ومؤمنون من جميع الإيبارشيات في مصر، وتبارك الجميع من رفات القديس ميناس.