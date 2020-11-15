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الكرازة

كنيسة القديس ميناس في الاسماعيلية تحتفل بعيد شفيعها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:59 م
كنيسة القديس ميناس
كنيسة القديس ميناس بالاسماعيلية
تريزة شنودة
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احتفلت كنيسة القديس ميناس بالإسماعيلية، اليوم، بمناسبة عيد شفيعها، وذلك من خلال صلوات القداس، بحضور كل من البروتوسنجلوس الارشمندريت انطونيوس أميرهم، من بورسعيد، والمتقدم الأب ثيودورس بيوك، والمتقدم الأب يوسف دروس، والأب بافلوس نعيم.

وشارك بالحضور المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، والوكيل البطريركي بالقاهرة، وأقيمت خدمة الخمس خبزات، كما حضر ممثلون عن الكنائس ومؤمنون من جميع الإيبارشيات في مصر، وتبارك الجميع من رفات القديس ميناس.

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