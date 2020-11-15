العثور على رضيع بجوار مقابر الدخيلة بالإسكندرية

قرر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إيداع طفل رضيع في إحدى دور رعاية الأطفال وحسن رعايته، عثر عليه بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من حلاق بالعثور على طفل رضيع لا تجاوز عمره عدة أيام يرتدى ملابس وملفوف فى بطانية بالقرب من مسجد بطريق مقابر الدخيلة.تم تسليم الطفل للشرطة، وأدى عدم وجود أي كاميرات مراقبة بمكان العثور عليه لصعوبة الكشف عن مرتكب الواقعة والقبض عليه.تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأخطرت النيابة التحقيقات.