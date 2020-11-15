إصابات كورونا تصل لـ295 ألفًا في كندا

بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 295 ألفا و131، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مدينة تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في كندا 10947 حالة، بينما تعافى 236 ألفا و870 من المصابين بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد- 19.ومر حوالى 42 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.