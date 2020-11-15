رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل لـ295 ألفًا في كندا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:18 م
الصحة الكندية
الصحة الكندية
وكالات
طباعة
بلغ عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 295 ألفا و131، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مدينة تورونتو، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات في كندا 10947 حالة، بينما تعافى 236 ألفا و870 من المصابين بالفيروس الذى يسبب مرض كوفيد- 19.

ومر حوالى 42 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا.

موضوعات متعلقة

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

مفاجأة.. «سفاح الجيزة» يعترف بارتكاب جريمتي قتل جديدتين

الصور

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

«سفاح الجيزة» يواصل المفاجآت: تزوّجت أكثر من 7 مرات

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

موعد شهر رمضان 2021

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«السادات أفزعني وخفت من الحكيم» حكايات لبنى عبد العزيز مع الكبار

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

نادي سينما المرأة بـ«الهناجر» غدًا

فادي المغربي وفرقة الخان في ضيافة «بشتاك»

رحيل المفكر راجى عنايت عن عمر يناهز الـ 91 عامًا

أسماء هاشم: تربيت على يد نساء يؤمن بالعلامات ويعلقن الأحجبة