رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ما بتحرّمش» بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبوضيف في حفل زفاف

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:41 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
محمد قدري
طباعة
نشرت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف مجموعة من الفيديوهات والصور عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في ظهورها الأول بعد إعلانها الشفاء من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت قبل أيام أعلنت عبر "إنستجرام"، الشفاء، وقالت: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التى سألت عنى.. ابقوا آمنين".

تأتي الصور في أول ظهور لها بعد إعلانها مؤخرًا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، ولكنها ظهرت في حفل زفاف أحد أصدقائها وسط زحام كبير، ودون أي إجراءات احترازية، بما يدل على عدم الاستفادة من تجربتها الماضية رغم قسوتها.
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
«ما بتحرّمش» بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبوضيف في حفل زفاف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
«ما بتحرّمش» بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبوضيف في حفل زفاف

موضوعات متعلقة

النيابة تستدعى 15 شخصًا من أهالى «عروس المنيا»

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

شاب ينهى حياته تحت عجلات مترو سراى القبة

الصور

image description

محافظ الجيزة يفتتح العيادات الخارجية الجديدة بـ«الشيخ زايد المركزي»

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم العالي» تكشف حقيقة وقف الدراسة بالجامعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

«سفاح الجيزة» يواصل المفاجآت: تزوّجت أكثر من 7 مرات

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

موعد شهر رمضان 2021

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«السادات أفزعني وخفت من الحكيم» حكايات لبنى عبد العزيز مع الكبار

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

نادي سينما المرأة بـ«الهناجر» غدًا

فادي المغربي وفرقة الخان في ضيافة «بشتاك»

رحيل المفكر راجى عنايت عن عمر يناهز الـ 91 عامًا

أسماء هاشم: تربيت على يد نساء يؤمن بالعلامات ويعلقن الأحجبة