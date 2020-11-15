«ما بتحرّمش» بعد شفائها من كورونا.. سلمى أبوضيف في حفل زفاف

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبوضيف مجموعة من الفيديوهات والصور عبر خاصية "ستوري"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في ظهورها الأول بعد إعلانها الشفاء من فيروس كورونا المستجد الذي أصيبت به في مهرجان الجونة السينمائي.وكانت قبل أيام أعلنت عبر "إنستجرام"، الشفاء، وقالت: "أخيرا أنا خالية من كورونا الحمد لله.. شكرا لكل الناس التى سألت عنى.. ابقوا آمنين".تأتي الصور في أول ظهور لها بعد إعلانها مؤخرًا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، ولكنها ظهرت في حفل زفاف أحد أصدقائها وسط زحام كبير، ودون أي إجراءات احترازية، بما يدل على عدم الاستفادة من تجربتها الماضية رغم قسوتها.