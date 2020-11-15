محافظ الشرقية: فتح تحقيق في واقعة موت حصان صعقا بالكهرباء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه سيتم فتح تحقيق عاجل، بشأن واقعة موت حصان بسبب ماس كهربائى أمس، بعدما ربطه صاحبه بجنزير حديد فى عامود كهرباء، بمدينة الزقازيق.وأضاف محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية خاصة لـ" الدستور" أنه جارى التأكد من تفاصيل الواقعة وأسبابها وملابسات ربط الدابة من قبل صاحبها بالعمود الكهربي رغم التنبيهات والتشديدات بعدم ارتكاب ذلك، مؤكدًا انه سيتم محاسبة المتسبب في هذه الواقعة دون تهاون.وكان بائع خضروات قد قام بربط الحصان الخاص به بأحد أعمدة الإنارة فى الطريق العام بالقرب من مفارق المنصورة بمدينة الزقازيق، مستخدما رباط حديدي (جنزير)، وبعد هطول الأمطار تسبب ذلك فى ماس كهربائى فى العمود، أسفر عن مصرع الحصان صعقًا بالكهرباء.