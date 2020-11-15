التحفظ على 9 آلاف عبوة عطور فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على 9 آلاف عبوة "عطور" مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لتعبئة العطور، دون ترخيص، كائن ببرج العرب، بحيازة كميات من العطور مجهولة المصدر.تم مداهمة المصنع وألقي القبض عليه مالكه، وبتفتيشه عثر على (7800 عبوة "عطور"، مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائى"، و1850 عبوة "عطور" غير صالحة للاستخدام الآدمى)، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها تمهيدًا، لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.