«القوى العاملة»: تعيين 608 شباب بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بتعيين 608 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغوا 2303 شابًا، فضلا عن إصدار 461 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بتسجيل 90 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة، وصرف منحًا لـ32 عاملًا بمبلغ 48 ألفًا و304 جنيهات لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، فضلًا عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ3120 عاملًا من المسجلين.