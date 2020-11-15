السنغال: 14 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15 ألفًا و793 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 15 ألفا و793 إصابة مؤكدة.وذكرت الوزارة- في بيان، بثته الإذاعة السنغالية- أنه تم تسجيل 7 حالات تعافٍ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 15 ألفا و416، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 328 شخصا، فيما يتابع 48 علاجهم في المشافي.