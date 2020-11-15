رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ضم الطعون على تشكيل هيئة مكتب المحامين لنظرها 6 سبتمبر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:55 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
طباعة
قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم، لنظر الطعون المقدمة على قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب رجائي عطية، بشأن تشكيل هيئة مكتب المجلس، ضم الطعون المقدمة، وتحديد جلسة 6 ديسمبر لنظرهم.

وسبق أن تقدم عدد من المحامين أبرزهم سعيد عبد الخالق وإسماعيل طه وعيسى أبوعيسى، بطعون على قرار تشكيل هيئة مكتب مجلس نقابة المحامين.

وتضمنت الطعون: "أن قانون المحاماة نص على اختيار وكيلين فقط للمجلس وأمين عام وأمين صندوق، مع إجازة اختيار أمين عام مساعد وأمين صندوق مساعد، إلا أن النقيب الحالي رجائي عطية صمم النقيب على التشكيل السابق المخالف للقانون والمقضي ببطلانه من محكمة القضاء الإداري".

وكان النقيب قرر استمرار تشكيل هيئة مكتب المجلس بواقع 10 مقاعد، في حين أن قانون النقابة نص على أن هيئة المكتب تتكون من أربعة مقاعد ويجوز زيادتها إلى 6 فقط.

موضوعات متعلقة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

البطالة تهبط لـ 7.3% خلال الربع الثالث من 2020

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

19 عالما بجامعة أسيوط ضمن أفضل 2% من علماء العالم

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

موعد شهر رمضان 2021

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

أسماء هاشم: تربيت على يد نساء يؤمن بالعلامات ويعلقن الأحجبة

«الثقافة»: افتتاح متحف الفن الحديث يتسق مع تحقيق التنمية المستدامة

في ذكراه.. محمد شكري ينتصر للبوح متمردا على التقاليد

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا