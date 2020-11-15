5665 إصابة بكورونا فى النمسا

أعلنت النمسا، اليوم الأحد، تسجيل 5656 آلاف إصابة بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" ليصل العدد الاجمالي للإصابات إلى 203612 ألف حالة.وذكرت وزارة الصحة النمساوية على موقعها الإلكتروني أن حالات الشفاء من الفيروس بلغت أكثر 119 ألف حالة في حين بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس 1746 حالة وفاة مشيرة إلى إجراء أكثر من مليوني اختبارا لكشف (كورونا).وكانت الحكومة النمساوية أعلنت، أمس، إجراءات إغلاق شامل للبلاد للحد من الارتفاع الشديد في الإصابات بالفيروس اعتبارا من الثلاثاء المقبل في محاولة للحد من الارتفاع الشديد في عدد الإصابات بالفيروس.