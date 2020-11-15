أسوشيتد برس: مسئولون أمريكيون يؤكدون مقتل «المصرى» فى إيران

أكد مسئولون أمريكيون، اليوم السبت، مقتل القيادي بتنظيم القاعدة أبو محمد المصري في العاصمة الإيرانية طهران، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.وكانت صحيفة نيويورك تايمز، أعلنت أمس مقتل أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابى فى طهران.من جانبها، اعتبرت إيران التقرير الذى نشرته «نيويورك تايمز» عن اغتيال مسئول في تنظيم القاعدة في طهران معلومات مختلقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان له، إن تقرير الصحيفة الأمريكية عن اغتيال قيادي القاعدة في طهران عبارة عن معلومات مختلقة، مجددا نفي وجود أي عناصر من التنظيم المتطرف على أرض إيران.واتهم زاده واشنطن وتل أبيب بمحاولة ربط بلاده كل حين وآخر بتنظيمات إرهابية من خلال الأكاذيب وتسريب معلومات مختلقة إلى وسائل الإعلام.