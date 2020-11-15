«الأطباء»: كورونا يقضى على أشهر جراح مصرى فى كينيا

نعت نقابة الأطباء الدكتور أشرف عمارة أحد أبرز الأطباء المصريين فى إفريقيا.وقالت فى نعيها له "فقدت قوة مصر الناعمة فى إفريقيا واحدًا من أبرز ممثليها فى المنطقة وتحديدًا فى كينيا وهو الطبيب الجراح أشرف عمارة والذى داهمه وباء كورونا اللعين ليصبح ثانى طبيب فى إفريقيا وأول جراح يتوفى بكورونا فى كينيا".وأوضحت أن الطبيب أشرف عمارة هو أستاذ جراحة التجميل فى المستشفى التعليمى Moi، حيث قرر عقب تخرجه فى قصر العينى أن يهب حياته وعلمه لعلاج أبناء القارة السمراء من تشوه خلقى نادر وصعب وهو الشفة الأرنبية التى تخصص فيها وكان من أمهر جراحيها.وأضافت نقابة الأطباء، أن الطبيب أشرف قضى قرابة 15 عامًا من حياته في كينيا، بعيدًا عن وطنه، حيث قام بإصلاح حالات الشق الحلقي بين آلاف الأطفال ونقل خبرته الجراحية فى الشفة المشقوقة إلى الجراحين في جميع أنحاء كينيا والصومال وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وكان يقود القوافل الطبية التى تُغيث المرضى الفقراء فى جميع أنحاء إفريقيا.