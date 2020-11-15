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مصر

أبرزها 6.5 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1367 قضية تموينية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:04 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 3٫41 طن "مقطعات لحوم- مقطعات دواجن- سجق- جمبرى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالسلام بالقاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 3٫16 طن "كبدة- مقطعات لحوم" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بالسلام بالقاهرة، وضبط 33848 عبوة "سناكس – جبن أبيض – مياه غازية – صلصة – مرقة دجاج" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالعامرية بالإسكندرية، وضبط 31٫78 طن "أقماح" المخصصة لإنتاج الخبز البلدى ومحظور تداولها خارج منظومة المطاحن تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء، بحوزة 5 تجار غلال حال قيادتهم سيارات محددة بمدينة مرسى مطروح بمطروح.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1٫5طن "دقيق فاخر" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص– كائن بفاقوس بالشرقية، وضبط 2982 عبوة "منشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، بحوزة المسئول عن محل لتجارة مواد العطارة بدون ترخيص بالعبور بالقليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط 7800 عبوة "عطور"مدون عليها بيانات وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 1850 عبوة "عطور" غير صالحة للاستخدام الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، بحوزة مالك مصنع لتعبئة العطور بدون ترخيص ببرج العرب بالإسكندرية، فضلًا عن ضبط 5 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالضبعة بمطروح)، وضبط 3 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بفاقوس بالشرقية.

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