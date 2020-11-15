محافظ الإسماعيلية: «العودة الآمنة للمدارس» تشمل 350 ألف طالب

صرح محافظ الإسماعيلية شريف خيري بشارة، بأن مبادرة العودة الآمنة للمدارس بالإسماعيلية، تستهدف تنفيذ حملات التوعية بعدد من 930 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالمحافظة وتوابعها وتشمل 350 ألف طالب وطالبة، فضلا عن مشاركة طلاب جامعة قناة السويس.وتستهدف المبادرة نشر ثقافة الوعي لدى الطلاب بأهمية وحتمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك بالتنسيق التام بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والجامعة ومحافظة الإسماعيلية مع الهلال الأحمر المصري.وأطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مبادرة الهلال الأحمر المصري "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم وتحت رعاية محافظة الإسماعيلية.وتستهدف المبادرة تعزيز الوعي الصحي ونشر المعلومات الصحية عن فيروس كورونا بين طلاب المدارس والعاملين فيها وضمان اتباع السلوكيات الصحية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى بين الطلاب.