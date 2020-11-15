«تعليم الجيزة»: تحديد سعر المجموعات المدرسية ليس اختصاصنا

أكد مصدر مسئول بمديرية التعليم بالجيزة، أنه هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من عدم حدوث أي مشاكل، بالإضافة إلى المتابعة مع هيئة التأمين الصحي، للاطمئنان على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية أول بأول.وشدد في تصريحات خاصة للدستور، على أن جميع مدارس المحافظة تنفذ المجموعات المدرسية، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.وأوضح أنه فيما يخص سعر كل مادة دراسية في مجموعات التقوية، فإنه يحدده مجلس الآباء ومدير المدرسة، ولا دخل للمديرية فى ذلك.