رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تعليم الجيزة»: تحديد سعر المجموعات المدرسية ليس اختصاصنا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:37 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أكد مصدر مسئول بمديرية التعليم بالجيزة، أنه هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من عدم حدوث أي مشاكل، بالإضافة إلى المتابعة مع هيئة التأمين الصحي، للاطمئنان على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية أول بأول.

وشدد في تصريحات خاصة للدستور، على أن جميع مدارس المحافظة تنفذ المجموعات المدرسية، كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح أنه فيما يخص سعر كل مادة دراسية في مجموعات التقوية، فإنه يحدده مجلس الآباء ومدير المدرسة، ولا دخل للمديرية فى ذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

البطالة تهبط لـ 7.3% خلال الربع الثالث من 2020

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعرض السنوي للكتاب الفرنسي في نسخته الرابعة

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

19 عالما بجامعة أسيوط ضمن أفضل 2% من علماء العالم

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

طبيب منتخب مصر: حالة محمد صلاح مطمئنة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

تفاصيل مواعيد الإجازات الرسمية 2021

موعد شهر رمضان 2021

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

أيام زمان

«الأبنودي كسب الرهان».. حكاية أغنية مشيت على الأشواك

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت (5)
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
المزيد

الثقافة

أسماء هاشم: تربيت على يد نساء يؤمن بالعلامات ويعلقن الأحجبة

«الثقافة»: افتتاح متحف الفن الحديث يتسق مع تحقيق التنمية المستدامة

في ذكراه.. محمد شكري ينتصر للبوح متمردا على التقاليد

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا