إعدام طن و200 كيلو أغذية فاسدة في حملة بالشرقية

شارك الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، في الحملة الموسعة، التي قادها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بمركز ومدينة منيا القمح، يرافقه مراقبي الأغذية بالمديرية ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بمنيا القمح.حيث أسفرت الحملة عن سحب 6 عينات أغذية وتحرير 2 محضر 96 و2 محضر 33 باعة جائلين، بالإضافة إلى إعدام طن و200 كيلو أغذية تالفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لإدارة مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الرقابية بمديرية الشئون الصحية على المنشآت المختلفة بالمحافظة لضبط المخالفين وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.