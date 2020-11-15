«الصحة» توضح 5 خطوات لمنع انتشار كورونا (إنفوجراف)

كشفت وزارة الصحة والسكان فى انفوجراف عن 5 خطوات منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وطالبت الوزارة بضرورة طلب الرعاية الطبية مبكرًا فى حالة الإصابة بالحمى والسعال أو صعوبة فى التنفس، مشيرة إلى ضرورة تغطية الفم والأنف بثنى المرفق أو بمنديل ورقى عند السعال.كما شددت وزارة الصحة والسكان، على تجنب لمس العينين والأنف والفم، مع ضرورة غسل الأيدي بانتظام، تجنب الأماكن المزدحمة.