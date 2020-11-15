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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

12543 إصابة جديدة بكورونا في إيران

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:35 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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سجلت إيران 12 ألفا و543 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري - في تصريح نقلته وكالة أنباء (مهر) الإيرانية، اليوم الأحد - إنه بعد تسجيل الحالات الجديدة بلغ إجمالي عدد الإصابات 762 ألفا و68 حالة، من بينها 5 آلاف و666 في حالة حرجة.

وأضافت لاري أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 558 ألفا و818 شخصا حتى الآن، مشيرة إلى تسجيل 459 حالة وفاة، لیرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلی 41 ألفا و493 شخصا.

وأشارت إلى أن 5 ملايين و505 آلاف و70 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس (کوفید - 19) في مختلف أنحاء إيران حتی الآن.

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