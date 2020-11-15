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رئيس التحرير التنفيذي
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ضبط منشطات جنسية داخل محل «عطارة» بالقليوبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:32 م
ضبط منشطات جنسية
ضبط منشطات جنسية
كتب صلاح حسنى
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تمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط محل لتجارة مواد العطارة في مدينة العبور، عثر به على 2982 عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط 2982 عبوة "منشطات" جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المسئول عن محل لتجارة مواد العطارة دون ترخيص بالعبور وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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