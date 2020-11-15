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تقارير ومتابعات

إنجاز عظيم.. 10 معلومات عن الكشف الأثري في سقارة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:56 م
سقارة
سقارة
نوران إمام
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ثورة في عالم الآثار تم اكتشافها في أراضي سقارة بعد 14 عاما من البحث والتنقيب، وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية مفاجأة عن كشف أثري تم اكتشافه في الأيام الماضية، وصرح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، قائلا إن منطقة سقارة عبارة عن جبانة طويلة كبيرة وفريدة في العالم كله، مضيفا ان منطقة سقارة هي من أكبر الجبانات الآدمية التى تم اكتشافها فى العالم كله، مشيرًا إلى أنها لم تبوح عن أسرارها بعد.

وترصد "الدستور"في السطور التالية 10 معلومات عن الاكتشاف الأثري بسقارة:

1- يعد الكشف الأثري التي تم بواسطة البعثة المصرية بقيادة الامين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى، عبارة عن آبار عميقة تم دفن بها عدد ضخم من التوابيت الادمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما.

2- بلغ عدد التوابيت التي تم دفنها أكثر من 100 تابوت.

3- تم اكتشاف عدد من التماثيل، والتي بلغ عددها 40 تمثالا للمعبودات للعصر البطلمى والمتأخر.


4- كشف عن العصر التاريخي للتوابيت التي تم اكتشافها، وهي تعود لأسر مصرية قديمة.

5- يعد الاكتشاف الاثري بسقارة هو الاضخم في 2020.

6- تم العثور على عدد من التماثيل مختلفة الأحجام، منها عدد كبير مذهب.

7- تم اكتشاف عدد من التماثيل الخشبية، وأقنعة ملونة، ومذهبة بحالة جيدة للغاية.

8- سيتم إرسال التوابيت التي تم اكتشافها مباشرة للمتاحف المصرية، وعلى رأسهم المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والمتحف المصري بميدان التحرير، ومتحف العاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم وضعها فى مخازن كما كان يحدث سابقًا.

9- تعد التوابيت التي تم اكتشافها لا تمثل إلا 1%من الاثار التي تقع بمنطقة سقارة.

10-سيتم الإعلان عن كشف جديد خلال الأسابيع القادمة.

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