«الإمام الشافعي ودوره التجديدي».. موضوع خطبة الجمعة القادمة

قررت وزارة الأوقاف، أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 20 نوفمبر الجاري،" الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره"، وذلك بمناسبة افتتاح مسجده بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والآثارـ بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية.وأكدت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع الثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.