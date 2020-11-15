1210 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيلها 1210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 150 ألفا و345 حالة.وذكرت الوزارة- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- أنه تم تسجيل 691 حالة شفاء جديدة لمصابين بكورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 143 ألفا و252 حالة.وأشارت إلى وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 530 حالة.