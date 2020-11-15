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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

205 إصابات جديدة بكورونا في أفغانستان

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:35 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في افغانستان
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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الأحد، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة بلغ إجمالي عدد الحالات في أفغانستان 43 ألفا و240 حالة، من بينها 6 آلاف و531 حالة نشطة، مشيرة إلى تسجيل 12 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى ألف و617 شخصا.

وأضافت أنه تعافى من المرض 29 شخصا، وبذلك بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 35 ألفا و92 شخصا، منوهة إلى أنه حتى الآن تم إجراء نحو 129 ألفا و334 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء أفغانستان.

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