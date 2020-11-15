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الكرازة

الكنائس تحتفل بعيد القديس مارجرجس بأعداد محدودة بسبب كورونا غدا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:28 م
الكنائس القبطية الأرثوذكسية
الكنائس القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدًا الاثنين، بعيد تكريس أول كنيسة على اسم القديس مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، من خلال صلوات القداسات الإلهية بحضور أعداد محدودة من الأقباط، بنسبة حضور 25% ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويختتم دير القديس مارجرجس بالرزيقات بالأقصر فعاليات احتفالاته بعيده السنوي، بحضور عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا مرقس المشرف على الدير والأنبا بيمن.

وتنظم الكنائس صلوات العشية احتفالًا بعيد مارجرجس، مساء اليوم، كما تحرص على بثها عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، نظرًا للسماح بحضور أعداد محدودة للحد من التجمعات.

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