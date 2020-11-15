30 مليون ليرة تكلفة إعادة ترميم 4 مدارس سورية بإدلب

بدأت الشركة العامة للبناء والتعمير السورية في حماة، أعمال ترميم وتأهيل 4 مدارس متضررة جراء الإرهاب في الريف الجنوبي لمحافظة إدلب.وأشار مدير فرع الشركة المهندس غياث عجمية، إلى أن أعمال التأهيل والترميم تشمل مدرسة مزرعة العزو بقيمة 10 ملايين ليرة ومدرسة الحلبان بقيمة تزيد على 8 ملايين ليرة ومدرستي أبو قميص وكراتين الكبير بريف أبو الضهور بقيمة 12 مليون ليرة، مشيرًا إلى أن الأعمال تتضمن صيانة إنشائية للأجزاء التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية إضافة إلى تركيب الأبواب والنوافذ وأعمال الدهان والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبلاط.وأوضح عجمية أنه سيتم الانتهاء من صيانة المدارس وفق العقود الموقعة مع مديرية تربية إدلب لوضعها بالخدمة في أسرع وقت ممكن بما ينعكس إيجابا على استقرار العملية التربوية والتعليمية وتسريع عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة سانا السورية.