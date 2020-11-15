وزير التعليم يكشف حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي عن حقيقة إغلاق المدارس بسبب فيروس كورونا.ونفى وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إغلاق المدارس، قائلًا: لقد أعلنا عن الضوابط مرارًا وتكرارًا الخاصة بفيروس كورونا.وأضاف أنه تم إرسال هذه التعليمات إلى المديريات على مستوى الجمهورية، وسيستمر العام بالضوابط الموجودة كلها للحفاظ على الطلاب والمعلمين.واختتم الوزير تصريحه قائلًا:«لا يوجد ما يدعو للقلق».