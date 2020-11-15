منتدى «الصناعة المصرفية» يصدر توصياته بعد انتهاء الفعاليات

حيث تناول وبحث المنتدى خلال أعماله الموضوعات الهامة التالية:

وكانت من أبرز توصيات المنتدى:

تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر منتدى"الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر في فندق سافوي جروب.افتتح أعمال المنتدى بكلمة مباشرة من الكويت الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس الادارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزي المصري، اللواء أركان حرب عبدالفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء وسام حسن فتوح، الأمين العام اتحاد المصارف العربية، وبمشاركة أكثر من (260) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث ايام متتالية فى 11 جلسة 24 متحدث من مصر وعدة دول إقليمية ودولية.- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 2020: البنوك المركزية فى العصر الرقمي.- أثر جائحة جائحة كورونا علي المدفوعات الرقمية والشمول المالي: الفرص والتحديات- الابتكارات الرقمية ومستقبل الخدمات المالية- البنوك الرقمية بين الواقع والمستقبل- الشراكة بين المصارف والبورصات العربية: وأهمية توحيد قواعد اعرف عميلك الالكترونية e-KYC لتنشيط سوق المال والشمول المالي- مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى ظل جائحة كورونا- دور التحول الرقمي فى البنوك فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا- إدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي- تعزيز الشمول المالي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.اتفق الحاضرون بتكليف اتحاد المصارف العربية بإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفى العربى وإعداد "دليل خاص للتحول الرقمي" وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التقنيات المصرفية.دراسة التأثيرات المحتملة للتوسع في إنشاء منصات التكنولوجيا المالية للإقراض الرقمي، مع تحديد الجهة الرقابة والإشراف على تلك المنصات.حث البنوك على ضرورة تبني استراتيجية فعالة للتحول الرقمي تستهدف كافة المنتجات والخدمات والعمليات والتى تحقق الاستدامة المصرفية في ضوء المنافسة المتزايدة من شركات التكنولوجيا المالية.أهمية تطوير منهجية إدارة المخاطر الرقمية بالبنوك، مع تطوير قدرات العاملين بإدارات أمن المعلومات بالبنوك فى إدارة تلك المخاطر، وتضمين الإستراتيجيات والسياسيات الخاصة بالبنوك جزءًا خاصًا بإدارة المخاطر السيبرانية، وتعزيز ثقافة الحوكمة الإلكترونية وفقًا لممارسات إدارة المخاطر.المراجعة الدورية لإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى وتحديثها أولًا بأول بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفيوضع قواعد وضوابط رقابية تحكم عمل البنوك الرقمية وتوحيد قواعد اعرف عميلك الالكترونية e-KYCتضافر الجهود لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستجدة في ظل جائحة كوروناالعمل على وضع إطار عام فعال لمخاطر التشغيل يتضمن تحديد ومتابعة ورقابة مخاطر التشغيل وتخفيفها وخاصة في ضوء الدروس المستفادة من جائحة كورونا والعمل عن بُعد، مع وضع خطة طوارئ لمواجهة إحتمال تعرض البنك لظروف صعبة أو حدوث إضطرابات شديدة قد تؤدى إلى التوقف عن ممارسة النشاط.