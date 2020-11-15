أكاديمي إسرائيلي: جماعة الإخوان في غاية الخطورة.. و3 دول هم أشرار المنطقة

◄دان شيفتان: سياسة أوباما فشلت في التعامل مع الراديكاليين.. وترامب كان يفهم ما يحدث بشكل أفضل

حذر دان شيفتان، مدير مركز دراسات الأمن القومي في جامعة حيفا، من خطر جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة، مشيرًا إلى أن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت أفضل من الرؤساء السابقين في التعامل مع تهديدات الشرق الأوسط.وتحدث شيفتان، إلى المشاركين في ندوة عبر الإنترنت لمنتدى الشرق الأوسط "ميدل إيست فورم"، حول الصراع بين التطرف الإسلامي، وتأثيره على السياسة الأمريكية في المنطقة.ووفقًا لما ذكره موقع "ميدل إيست فورم"، قال شوفتان، إن الرد الأمريكي على التطرف في الشرق الأوسط كان يأتي بنتائج عكسية لعدة سنوات، حيث روجت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، لإرساء الديمقراطية على أمل إصلاح الشرق الأوسط، بينما حاولت إدارة "باراك أوباما" استرضاء الراديكاليين.وأكد "شيفتان" أن مثل هذه الأساليب الأمريكية السابقة فشلت في التعامل مع تهديدات الشرق الأوسط، حيث أصبح التطرف والإرهاب أكثر خطورة، وتجسد في طموحات الهيمنة الإقليمية والقوة المتنامية لتركيا وإيران، على التوالي.وأوضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يفهم ما يحدث في هذه المنطقة بشكل أفضل، لافتًا إلى أن سياسة "دعم الحلفاء ومحاولة تقويض وتحطيم الأعداء"، هي التي تنجح في الوقت الراهن.وأدرج شيفتان كل من؛ إيران وتركيا وقطر و"حماس" و"حزب الله"، على أنهم "أشرار المنطقة"، فيما وصف كل من؛ السعودية ودول الخليج والأردن والمغرب من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى، بأنهم "الأخيار" الذين يخافون من تهديدات إيران وتركيا.واعتبر "شيفتان" أن اتفاقات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات والبحرين ودول أخرى بوساطة إدارة ترامب، أدى إلى كبح جماح طموحات إيران إلى حد كبير.ومع ذلك، يعتقد "شيفتان" أن الخطأ الرئيسي الوحيد في سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط، هو التقليل من تقديرها لخطر تركيا، مشيرًا إلى أنه يسير في اتجاه نظام شمولي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ لا يقتصر دور تركيا على إبراز قوتها العسكرية لا سيما في سوريا وليبيا فحسب، بل إنها ترعى جماعة الإخوان الإرهابية، التي لها وجود في جميع أنحاء العالم العربي.وحذر قائلًا: "الإخوان المسلمون في غاية الخطورة لأنهم تعلموا أن يتظاهروا بأنهم معتدلون، إلا أنهم في واقع الأمر متطرفون، ولكنهم أذكياء بما يكفي لإخفاء ذلك."وشدد "شيفتان" على ضرورة الاستمرار في السياسة الحالية للضغط على إيران ودعم الحلفاء المحليين ضدها، داعيًا إلى تطبيق نفس النهج المزدوج على تركيا، موضحًا: "انظر إلى أن اقتصاد أردوغان.. بمجرد أن يواجه تحديات اقتصادية، فقد يفقد الكثير من الدعم في تركيا".وأشار منتدى الشرق الأوسط، أنه لا يعني بذلك فقط؛ دعم اليونانيين والقبارصة ضد المحاولة التركية للسيطرة على شرق البحر المتوسط، بل يعني أيضًا دعم الأكراد.وأكد "شيفتان" أن محاولة الوصول إلى تسوية مع إيران أو تركيا هي فكرة سيئة من وجهة نظره، معتبرًا أن أي شيء يوافق عليه النظام الإيراني يعد سيء وخطير بحكم الأمر الواقع.