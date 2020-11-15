حاكم دبى: قررنا منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لبعض المهن

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم اعتماد اليوم الأحد منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لبعض المهن.وكانت الحكومة الإماراتية قد منحت خلال عام 2020 الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى فيروس كورونا.وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "محمد بن راشد يوجه بمنح الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات لأصحاب التخصصات الطبية المختلفة في هيئة الصحة بدبي، ممن يعملون على تقديم الخدمات الطبية المباشرة لمرضى كوفيد-19، كبادرة شكر وتقدير من سموه للفرق العاملة في خط الدفاع الأول لتأمين سلامة المجتمع".