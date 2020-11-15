وفاة والد الإعلامي جمال عنايت

أعلن الإعلامي جمال عنايت، قبل دقائق، وفاة والده الكاتب الصحفي الكبير راجي عنايت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.وكتب عنايت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله والدي الكاتب الصحفي الكبير راجي عنايت".تخرّج راجي عنايت في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم درس النحت في كلية الفنون الجميلة، وله عدة كتب في مجال الإذاعة والتليفزيون، وله عدة سلاسل في الخيال العلمي، وكتب في الدراسات المستقبلية.. له العديد من الكتب التي تتكلم عن المستقبل من وجهة نظر علمية وتكنولوجية وسياسية واجتماعية، وذلك من خلال دراسته علم الميتافيزيقا والباراسيكولوجي.