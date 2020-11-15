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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى ببنها الأربعاء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:05 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي
كتب صلاح حسنى
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أعلن مجلس ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى تابعة للمركز، يوم الأربعاء القادم لمدة 3 ساعات، لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

وقال علي عبدالستار، رئيس المدينة، في بيان للمجلس اليوم، أنه سيجرى فصل التيار الكهربائي عن قرى (ورورة، والشموت، ومرصفا، ونقباس، وجمجرة، وميت السباع، وميت الحوفين، وشبلنجة) وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

من جانبها أكدت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، أنه جرى رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظه بشكل عام 470 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه جرى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.

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