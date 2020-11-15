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خطة التوسع في خدمات مركز التطوير المهني على طاولة رئيس جامعة سوهاج

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:02 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة، الاجتماع الثاني بمجلس إدارة مركز التطوير المهني بالجامعة، لمناقشة الإنجازات المحققة والخطة المستقبلية والإعلان عن مدير للمركز، وذلك بقاعة مجلس الجامعة، بحضور الدكتورة أمل عبدالواحد مدير مشروعات التطوير المهني بجامعات سوهاج وأسوان والسادات، الدكتور سيد جبريل مدير المركز، وعدد من عمداء الكليات، ومديري الوحدات، ومديري العموم

وقال رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش الخطة المستدامة لاستمرار عمل المركز، وشملت تدبير الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى خطة التوسع في خدمات المركز من خلال التعاقد مع بعض المدربين من الغرفة الأمريكية لاستمرار تقديم الكورسات المتخصصة للطلاب والخريجين، كما تم بحث التعاقد مع بعض الشركات والجهات المعنية لتقديم خدمات تدريبية ومهارات التوظيف للعاملين وأعضاء هيئة التدريس الجدد برسوم رمزية، وكذلك تحديد موعد الإعلان عن فتح باب الترشح لتعين مديرًا للمركز.

وقالت الدكتورة أمل عبدالواحد، أن خدمات التطوير المهني يجب أن تلعب دورًا مهمًا داخل الجامعة، لسد الفجوة الموجودة بين أصحاب الأعمال ومخرجات التعليم، مشيرة إلى أن المركز قام برفع الوعي لدى الطلاب الجدد بنوعية الخدمات التي يقدمها من خلال عدد من اللقاءات شارك فيها ٣١٥٢ طالب وطالبة.

ومن جانبه قال الدكتور سيد جبريل، أن الاجتماع استعرض الإنجازات المحققة للمركز خلال الفترة الماضية، ومنها تدريب ٣٣٣١ طالب وطالبة على كورسات متنوعة ومطلوبة لسوق العمل، إضافة إلى تدريب ٣٥٠٠ طالب على ورش العمل في التطوير المهني، كما ناقش بعض التحديات والمعوقات منها استكمال الهيكل الإداري للمركز، تجهيزات خاصة بالبنية التحتية، إدخال تعديلات هندسية لعمل "رامب"، ودورات مياه خاصة بذوي الإعاقة.

يذكر أن المركز شارك في ملتقى التوظيف الافتراضي "اون لاين" بمشاركة ٤٥ شركة محلية ودولية و٤٠٠٠ طالب وطالبة ممثلين عن ١٠ جامعات حكومية.

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