ضبط عاطل بأسلحة نارية وذخائر وحشيش في الجيزة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الأسلحة والمخدرات.وعثر معه على بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد محلى الصنع، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وقطع لمخدر الحشيش، واعترف بحيازته الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.