حبس شاب قتل سائق «توكتوك» بـ«كتر» لسرقته في القليوبية

قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل سائق "توكتوك" بمنطقة أبو زعبل، وسرقة "التوكتوك" الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وصرحت بدفن جثة المجني عليه.كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة قتل سائق عثر عليه غارقا في دمائه بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره، فني معمل، استدرج القتيل بحجة توصيله وطعنه بـ"كتر" حتى لفظ أنفاسه واستولى على "التوكتوك" وهاتفه المحمول وفرا هاربا وتم ضبطه واعترف بالواقعة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز مصاب بجروح ذبيحة وقطعية بالرقبة، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه سائق، وبسؤال شقيقه سائق أفاد بخروج للعمل بتاريخ الواقعة وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.أضافت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فني معمل بإحدى الشركات، وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة المركبة بهدف بيعها.وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة اتصل هاتفيا بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله المركبة قتله واستولى على المركبة وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وهاتف المجني عليه في مياه ترعة الإسماعيلية وبيع المركبة لـ عامل سيئ النية مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية.