رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس شاب قتل سائق «توكتوك» بـ«كتر» لسرقته في القليوبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:00 م
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
طباعة
قررت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية حبس المتهم بقتل سائق "توكتوك" بمنطقة أبو زعبل، وسرقة "التوكتوك" الخاص به، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة قتل سائق عثر عليه غارقا في دمائه بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز الخانكة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره، فني معمل، استدرج القتيل بحجة توصيله وطعنه بـ"كتر" حتى لفظ أنفاسه واستولى على "التوكتوك" وهاتفه المحمول وفرا هاربا وتم ضبطه واعترف بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة لذكر مجهولة بقطعة أرض زراعية بدائرة المركز مصاب بجروح ذبيحة وقطعية بالرقبة، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه سائق، وبسؤال شقيقه سائق أفاد بخروج للعمل بتاريخ الواقعة وعدم عودته وسرقة المركبة قيادته.

أضافت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، فني معمل بإحدى الشركات، وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرا لارتباطه بعلاقة جيرة بالمجنى عليه عقد العزم على قتله وسرقة المركبة بهدف بيعها.

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة اتصل هاتفيا بالمجنى عليه وطلب منه الحضور إليه بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز بزعم توصيله لمنزله وأثناء استقلاله المركبة قتله واستولى على المركبة وهرب وتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وهاتف المجني عليه في مياه ترعة الإسماعيلية وبيع المركبة لـ عامل سيئ النية مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

الإعلان الـ 14.. أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2020

الصور

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الأكثر قراءة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا

بحضور أصدقائه.. تشييع جثمان سعيد الكفراوي

«أحد شيوخ القص».. بماذا وصف «جيل الستينيات» سعيد الكفراوي؟

«الثقافة» تعلن انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030»