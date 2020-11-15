رئيس «صناعة النواب» يثمن زيارة السيسي لمدينة الألعاب الأوليمبية

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا هذه الزيارة بـ"الجيدة وأكثر من رائعة".وأكد عامر، خلال بيان صادرعنه، أهمية زيارة الرئيس للعاصمة الإدارية في هذا التوقيت، حيث أنها تُساهم في بعث العديد من الرسائل التحفيزية والتشجيعية بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية للعمال، للإنتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في أسرع وقت ممكن، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل.وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد واحدة من أضخم المشروعات القومية الاقتصادية التي عملت الدولة على تنفيذها بأيادي مصرية، كما أنها تُمثل نقله نوعية في الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.كما أشاد البرلماني بالحرص الدائم للرئيس عبد الفتاح السيسي في متابعة كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا القاتل وأرتداء الكمامات؛ تجنبًا للإصابة بالفيروس، مؤكدًا على أن هذا الأمر ليس مُثيرا للدهشة على الإطلاق خاصة وأنه الأب الروحي لكافة المواطنين بمختلف الطبقات والفئات.