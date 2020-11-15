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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

اختبار شبكة كهرباء منطقة الإسكان الاجتماعى في أخميم الجديدة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
منطقة الإسكان الاجتماعى
منطقة الإسكان الاجتماعى في أخميم الجديدة
محمد إبراهيم
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قال المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة، إنه تم اختبار وتجربة شبكة كهرباء وإنارة منطقة الإسكان الاجتماعي شمال المدينة لعدد 56 عمارة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد 118 قطعة مخصص منها 82 قطعة.

وأضاف أنه تم إجراء التجربة بحضور الشركة المنفذة للمشروع، وشركة توزيع الكهرباء وأعضاء لجنة الاستلام بجهاز المدينة وتم إطلاق التيار الكهربائي بها بعد نجاح التجربة.

وأوضح أن جهاز المدينة يعمل على الاهتمام بالبنية الأساسية فى مختلف مناطق المدينة، وكذا توفير الخدمات المختلفة للسكان.

يأتي ذلك في إطار سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتوفير كافة المرافق للمشروعات قبل تسليمها.

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