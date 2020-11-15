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سياسي

«المهندسين» تنظم ندوة عن محطات الطلمبات والميزان المائي لمصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:57 ص
المهندسين
المهندسين
محمد جعفر
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عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية بنقابة المهندسين المصريين، برئاسة المهندس عادل درويش، ندوة علمية عن محطات الطلمبات والميزان المائي، بحضور المهندس الاستشاري محمد ناصر، أمين الصندوق، حاضر فيها الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد، الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه ورئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء سابقا، والمهندس الاستشاري عبدالله دهينة، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ووكيل أول وزارة الري سابقًا.

في كلمته الافتتاحية بالندوة، أثنى المهندس الاستشاري "محمد ناصر" أمين صندوق النقابة، على الجهد الكبير التي بذلته شعبة الهندسة الميكانيكية في إقامة مثل هذه الندوات العلمية والتي تصب في صالح المهندسين وفي القلب منهم حديثي التخرج، ما يسهم بشكل كبير في تطوير المهنة أولًا وثقل الخبرات العلمية للمتابعين والحضور، موجهًا شكره وتقديره للمحاضرين كونهم علماء كبار في مجالهم حرصوا على الحضور إلى بيتهم الكبير والتواصل مع زملائهم وأبنائهم المهندسين واستعدادهم الدائم على نقل علمهم وخبراتهم إليهم.

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