«عمال مصر» يبحث مع نظيره اللبناني وضع العمال في ظل كورونا

استقبلت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان، أمين عام الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر عماد حمدي، حيث جرى التباحث بالقضايا العربية المشتركة ووضع العمال في المنطقة العربية خاصةً في ظل جائحة كورونا.وتم الاتفاق على ضرورة التعاون بين الاتحادين اللبناني والعربي للعاملين بالنفط والمناجم والكيماويات في ظل سعي لبنان للتنقيب عن النفط والغاز والاستفادة من خبرات الاتحاد العربي بهذا المجال.كما تم التأكيد على العلاقة المشتركة بين الاتحادين الشقيقين في اتحاد عمال مصر والاتحاد العمالي العام في لبنان، وضرورة العمل على وحدة الحركة النقابية العربية والوطنية في جميع الأوطان من أجل الحفاظ على قوّة ومناعة الاقتصاد وتطوّر وازدهار بلادنا والحفاظ على مكتسبات العمال.كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق من أجل مواجهة المشاريع المعادية والناجمة عن الحصار الاقتصادي والإرهاب والاحتلال في ظل جائحة كورونا.كما تقدّم الاتحاد العمالي العام في لبنان بالعرفان والشكر لعماد حمدي على الإسهام الذي تقدّم به ووقوفه إلى جانب الاتحاد في إصلاح مقرّه جرّاء انفجار الرابع من أغسطس، وقاموا بتكريمه لدوره العمالي والنقابي.