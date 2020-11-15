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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السبت.. تشغيل أول منصة بث مباشر تعليمية بشمال سيناء

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:55 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
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تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، يوم السبت القادم، تشغيل أول منصة تعليمية للبث المباشر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد أشرف عبد العزيز سليمان مسؤول وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم بالتطوير التكنولوجي بشمال سيناء المشرف على المنصة - في تصريح اليوم الأحد - أنه يتم اشتراك الموجهين والمعلمين الخبراء في مختلف المواد الدراسية، حيث يتم تخصيص ساعتين يوميا للبث بمختلف المواد الدراسية من خلال المنصة عن طريق رابط محدد يتم الإعلان عنه من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم.

وأشار سليمان، إلى أن ذلك يتم لأول مرة على مستوى الجمهورية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بسبب جائحة كورونا، وتمشيا مع الآلية الجديدة للتعليم.

يذكر أنه سبق تطبيق أول برنامج تعليمي باستخدام التكنولوجيا في عدد من مدارس شمال سيناء، وكان عن الواقع الافتراضي وتقنية الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتقنية الواقع وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية، حيث كانت محافظة شمال سيناء أول محافظة تطبق هذا البرنامج على مستوى الجمهورية.

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