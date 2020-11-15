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اقتصاد

«الإفريقي لمقاولي التشييد»: 20% نمو بقطاع المقاولات في 2021

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز
علا العلاف
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قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات ومقاولي التشييد، إن قطاع المقاولات المصري يشهد طفرة هائلة فى نمو قطاع التشييد والبناء مع بداية العام الجديد 2021 بنسبة تتراوح ما بين 15 إلي 20%.

وأوضح «عبد العزيز» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن يرجع ارتفاع معدل نمو قطاع التشييد والبناء إلي خطة الدولة والتي تركز على الاستثمار بالقطاعات ذات القيمة المضافة وزيادة الأنفاق على المشروعات البنية الأساسية كالطرق والصرف الصحي بجانب تنفيذ مشروعات الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس اتحاد الأفريقي، إلي أن يمثل قطاع المقاولات الذارع التنفيذي للمشروعات الدولة وخطتها الطامحة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتدشين مدن جدية فضلًا عن توجهاتها لتعظيم الاستثمارات القائمة بمشروعات البنية التحتية والتي تعد حجر الأساس لجذب الاستثمارات الجديدة ورفع معدلات النمو بالدولة.

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