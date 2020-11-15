أعراض الإصابة بجلطة الرئة

ضيق في التنفس:

ألم بالصدر:

السعال المستمر

التهاب الشعب الهوائية:

ألم في الساق أو تورمها.

التعرق المفرط.

الدوار أو الدوخة.

أصيب الإعلامي إبراهيم فايق، بجلطة رئوية، نقل على إثرها للمستشفى.وبحسب موقع "mayoclinic"، يقدم الأعراض للإصابة بجلطة في الرئة.وضيق التنفس هو العرض الأول والذي يأتي فجأة ويزيد بسرعة.قد تشعر كأنك تعاني من نوبة قلبية، قد يصبح الألم أسوأ عندما تتنفس بعمق أو تسعل أو تنحني.من علامات الألتهاب الرئوي، والسعال المستمر الذي ينتج بلغم مخلوط بالدم.ينتج التهاب الشعب الهوائية نتيجة للانسداد الرئوي.ومن الأعراض المبدئية للإصابة بالتهاب الرئة:تغير لون الجلد إلى الأزرق.ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.