أعراض الإصابة بجلطة الرئة
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 04:38 م
هويدا سعيدطباعة
أصيب الإعلامي إبراهيم فايق، بجلطة رئوية، نقل على إثرها للمستشفى.
وبحسب موقع "mayoclinic"، يقدم الأعراض للإصابة بجلطة في الرئة.
ضيق في التنفس:
وضيق التنفس هو العرض الأول والذي يأتي فجأة ويزيد بسرعة.
ألم بالصدر:
قد تشعر كأنك تعاني من نوبة قلبية، قد يصبح الألم أسوأ عندما تتنفس بعمق أو تسعل أو تنحني.
السعال المستمر
من علامات الألتهاب الرئوي، والسعال المستمر الذي ينتج بلغم مخلوط بالدم.
التهاب الشعب الهوائية:
ينتج التهاب الشعب الهوائية نتيجة للانسداد الرئوي.
ومن الأعراض المبدئية للإصابة بالتهاب الرئة:
ألم في الساق أو تورمها.
تغير لون الجلد إلى الأزرق.
التعرق المفرط.
ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.
الدوار أو الدوخة.
وبحسب موقع "mayoclinic"، يقدم الأعراض للإصابة بجلطة في الرئة.
ضيق في التنفس:
وضيق التنفس هو العرض الأول والذي يأتي فجأة ويزيد بسرعة.
ألم بالصدر:
قد تشعر كأنك تعاني من نوبة قلبية، قد يصبح الألم أسوأ عندما تتنفس بعمق أو تسعل أو تنحني.
السعال المستمر
من علامات الألتهاب الرئوي، والسعال المستمر الذي ينتج بلغم مخلوط بالدم.
التهاب الشعب الهوائية:
ينتج التهاب الشعب الهوائية نتيجة للانسداد الرئوي.
ومن الأعراض المبدئية للإصابة بالتهاب الرئة:
ألم في الساق أو تورمها.
تغير لون الجلد إلى الأزرق.
التعرق المفرط.
ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة.
الدوار أو الدوخة.