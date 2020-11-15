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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

359 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:19 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 359 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت الصحة العامة في فرنسا- حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد- أن فرنسا تجاوزت عتبة 44 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي، فيما نقل 327 مريضا إلى العناية المركزة.

وأضاف الراديو أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى هذا الأسبوع تجاوز ذروة الموجة الأولى للفيروس.

وعززت حكومات الدول في قارة أوروبا من قيودها المفروضة للتعامل مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد تسجيل أكثر من 3ر1 مليون حالة وفاة بفيروس كورونا رسميا في جميع أنحاء العالم.

من جانبها، أعربت وكالة الأدوية الأوروبية عن أملها في أن يتم توزيع لقاح في وقت مبكر من يناير عام 2021 على دول القارة الأوروبية.

وتخطط وكالة الأدوية الأوروبية لإبداء رأيها الإيجابي بشأن اللقاح الأول ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بحلول نهاية العام الجاري بهدف توزيعه اعتبارا من شهر يناير المقبل.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الأدوية الأوروبية الإيطالي "جيدو راسي" إن اللقاحات الأولى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون متاحة في ربيع العام المقبل "إذا سارت الأمور على ما يرام".

وأكد "راسي" أنه بطرح لقاح في الأسواق، في يناير المقبل، ستكون آثاره الأولى على انتشار الفيروس واضحة خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أشهر، خاصة الصيف المقبل.

وتتوقع الوكالة 6 أو 7 لقاحات مختلفة ستكون متاحة عام 2021، حيث تلقت البيانات السريرية الأولى من شركة فايزر حول لقاحها.

بدوره، قال عالم الأوبئة "رونو بيارو" إن عدد الحالات المصابة والتي تتلقى العلاج في المستشفيات تراجع بشكل ملحوظ في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك أكثر من أي مكان آخر في فرنسا.

وخرج ما يقرب من 500 مريض من وحدات العناية المركزة منذ يوم الجمعة الماضي، ويستمر معدل إيجابية الاختبار في الانخفاض إلى 17.3%، حيث تجاوز 20% في مطلع شهر نوفمبر الماضي.

يذكر أن عدد الوفيات في فرنسا بلغ منذ ظهور الجائحة 246ر44 حالة، بينهم 507ر30 داخل المستشفيات.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي "جان كاستيكس" أعلن، أمس السبت، أن استراتيجية الحكومة الفرنسية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد تقوم على مبدأ "التعايش مع الفيروس على المدى الطويل"، مضيفا أنه لا يمكن استئناف التجمعات الاحتفالية والعائلية لفترة طويلة، وبالمثل الحانات والمطاعم التي تعد أماكن شديدة التلوث.

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