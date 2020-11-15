%80 زيادة في أسعار الغاز بتركيا خلال 3 سنوات.. و70% للكهرباء

قالت صحيفة «بيرجون» التركية، اليوم الأحد، إن 185 ألف منزل تقطع عنها خدمات الكهرباء شهريًا، وتقطع عن 80 ألف منزل خدمات الغاز الطبيعي شهريًا أيضًا.وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من ادعاءات الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة باكتشاف الغاز والمزيد من الثروات النفطية في البحر الأسود، إلا أن حكومته تعلن عن زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة 70%، و80% للغاز، خلال السنوات الثلاث الماضية.ونقلت الصحيفة عن نائب باليكسير بالبرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أحمد أكين، قوله أمام لجنة إعداد الخطة والموازنة العامة بالبرلمان، تعليقًا على ارتفاع أسعار الكهرباء: «إنه في عام 2017، كان متوسط استهلاك الكهرباء شهريًا لأسرة مكونة من 4 أفراد يعادل 230 كيلووات، وتدفع 101 ليرة لقاء ذلك، أما اليوم فتدفع الأسرة لنفس الاستهلاك 70%، بينما زادت فاتورة الغاز بنسبة 80%».