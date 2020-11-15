رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العثور على «رضيعة ميتة» بأكوام زبالة في المحلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:54 ص
جثة طفلة
جثة طفلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
عثر عمال نظافة في المحلة على طفلة رضيعة حديثة الولادة متوفاة داخل أكوام قمامة بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة بعثور عمال النظافة بمجلس المدينة على طفلة رضيعة متوفاة بمنتصف أكوام القمامة الملقاة بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة معادلة الدبلومات الفنية التجارية 2020

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

وزيرة الصحة تكلف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمتابعة حالة صلاح

الصور

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

الأكثر قراءة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

النيابة تخلى سبيل مروان محسن

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

ارتفاع ضحايا إعصار «فامكو» لـ 67 قتيلًا فى الفلبين

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

بيت الشعر بالأقصر يفتتح المعرض الفنى «أحاديث الحياة»

عودة «الليلة الكبيرة» بمسرح ساحة الهناجر.. الليلة

اليوم.. شعبة الإنشاد الدينى تحيى حفل مرائح نبوية وصوفية بالسحيمى