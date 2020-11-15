العثور على «رضيعة ميتة» بأكوام زبالة في المحلة

عثر عمال نظافة في المحلة على طفلة رضيعة حديثة الولادة متوفاة داخل أكوام قمامة بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثالث المحلة بعثور عمال النظافة بمجلس المدينة على طفلة رضيعة متوفاة بمنتصف أكوام القمامة الملقاة بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.