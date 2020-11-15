«الأعلى للإعلام» يصدر قراراته في 3 شكاوى هذا الأسبوع.. أبرزها «سب مرتضى منصور»

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الأسبوع الجاري، قراراته في عدد من الشكاوى الواردة إلى المجلس، والتي سبق وأن ناقشتها لجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، خلال الفترة الماضية.ومن ضمن الشكاوى التي ناقشتها المجلس خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يصدر قرارا بشأنها الآتي:• شكوى من الكاتب وحيد حامد ضد إحدى شركات الاتصالات، يتهمها باستغلال مصنف فيلمي مملوك له في عمل إعلانات للشركة دون الحصول على إذن مسبق منهم، مما يعتبره الكاتب اعتداء من الشركة على حقوق الملكية الفكرية الثابتة له وتم إحالة الشكوى للجنة الشكاوى للتحقيق فيها.• شكاوى مرتضى منصور ضد قيام أبو المعاطي زكي باستغلال قناته على يوتيوب وصفحته على فيسبوك وقيامه بسب الشاكي ومجلس إدارة نادي الزمالك وتبين للجنة بعد الاطلاع على تفريغ الأسطوانات المدمجة والفلاشات صحة الشكوى وأوصت بحجب قناة "نجم الجماهير" على يوتيوب وصفحة "نجم الجماهير" على فيسبوك وصفحة أبو المعاطي زكي الشخصية على فيسبوك.• بحث حجب قناة "كورة بلدنا" على يوتيوب وقناة عبد الناصر زيدان على يوتيوب، حيث تبين أن عبد الناصر زيدان استغل القناتين في سب وقذف وتوجيه إهانات بالغة جسيمة للشاكي وذلك بالمخالفة للقانون والأكواد والمعايير الإعلامية.