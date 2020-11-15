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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قبل إعلان نتيجة «النواب».. متى تكون الإعادة بنظام القائمة؟

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:48 ص
لاشين إبراهيم
لاشين إبراهيم
عائشة حسن
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تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وتنص المادة رقم 4 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحقوق السياسية أنه: "تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة".

ويعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في القانون لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية، أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

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